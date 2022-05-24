Avrupa şampiyonu milli tekvandocular yurda döndü - Son Dakika
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Avrupa şampiyonu milli tekvandocular yurda döndü

24.05.2022 01:35
Avrupa şampiyonu milli tekvandocular yurda döndü

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda toplam 19 madalya kazanan milli sporcular yurda döndü.

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda toplam 19 madalya kazanan milli sporcular yurda döndü.

Şampiyonanın düzenlendiği Manchester'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanına gelen milli kafileyi, sporcuların yakınları ile çok sayıda vatandaş karşıladı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, teknik direktörler Ali Şahin ile Servet Tazegül ve altın madalya kazanan sporcular Zeliha Ağrıs, Hatice Kübra İlgün ile Merve Dinçel, gazetecilere açıklama yaptı.

Çok mutlu ve gururlu olduklarını belirten Başkan Şahin, şunları kaydetti:

"3 takımla gittiğimiz bu şampiyonada, 3 Avrupa şampiyonluğu yakalamak bizim için çok büyük bir başarı. Allah'ın izniyle bu başarımız devam edecek. Türkiye, 50'ye yakın ülkenin içinde kadınlarda, erkeklerde ve para tekvandoda Avrupa şampiyonu oldu. 2024 Paris Olimpiyatları için bu turnuva çok büyük puanlar verdi. 2024 Paris'te en fazla katılımla zirveye oynamayı hedefliyoruz. Bizleri destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu milletin gençlerinin elde edemeyeceği hiçbir başarı yok."

Avrupa Şampiyonası'nda önemli bir başarı elde ettiklerine vurgu yapan Ali Şahin de "Her zaman kürsünün ilk 3'ünde yer aldık. Bu sene başlangıç turnuvalarımız çok iyi geçti. Yeni sistemlere uyumumuz çok hızlı oldu. Güzel bir başarı elde ettik. Bunu korumaya çalışacağız. Hedef tabii ki 2024 Paris Olimpiyatları. Bu şampiyonayla ilk adımı da atmış olduk." diye konuştu.

Milli sporcularla gurur duyduklarını dile getiren Servet Tazegül ise "Sporcularımızla gurur duyduk. Takımlarımız çok müthiş bir başarı elde etti. Emeklerinin karşılığını aldıkları için biz de çok sevindik. Bu, 2024 Paris Olimpiyatları için motivasyon oldu. Daha da hırslanmamızı sağlayacak. 2024 Olimpiyatları'nda altın madalyaya ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı'nı Avrupa'ya dinlettiler

Organizasyonda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini belirten Zeliha Ağrıs, çok mutlu ve gururlu olduklarını kaydetti.

Şampiyonada çok iyi mücadele ettiklerini ifade eden Hatice Kübra İlgün de, çok büyük bir başarıya imza attıklarını vurguladı.

Çok önemli bir turnuvayı başarılı bir şekilde geride bıraktıklarını aktaran Merve Dinçel ise İstiklal Marşı'nı tüm Avrupa'ya dinlettikleri için gurur duyduklarını dile getirdi.

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Kaynak: AA

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