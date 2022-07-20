Avrupa şampiyonu profesyonel boksör Ali Eren Demirezen'in hedefi dünya şampiyonluğu - Son Dakika
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Avrupa şampiyonu profesyonel boksör Ali Eren Demirezen'in hedefi dünya şampiyonluğu

20.07.2022 11:33

Avrupa şampiyonu profesyonel boksör Ali Eren Demirezen, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Avrupa şampiyonu profesyonel boksör Ali Eren Demirezen, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Ali Eren Demirezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'de 30 Temmuz'da Polonyalı Adam Kownacki ile karşılaşacağını hatırlattı.

Profesyonel boksta 4 Avrupa şampiyonluğunun bulunduğunu anımsatan Ali Eren, "30 Temmuz Cumartesi günü ABD'nin Brooklyn şehrinde Adam Kownacki ile bir maç yapacağım. Rakibim 19. sırada, ben ise 21. sıradayım. İlk 10'a girmeyi başarabilirsem dünya şampiyonluğu maçı yapmaya hak kazanacağım. O açıdan bu maç çok önemli." diye konuştu.

10 senedir profesyonel olarak boks yaptığını aktaran 32 yaşındaki sporcu, "Aynı zamanda Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. 2016 Rio Olimpiyatları'ndan sonra profesyonel boksa geçiş yaptım." ifadelerini kullandı.

"En büyük hedefim profesyonel boksta dünya şampiyonu olmak"

Daha önce ABD'de birçok maça çıktığını ancak bu müsabakanın ayrı bir önem taşıdığını anlatan Ali Eren, şunları kaydetti:

"Daha önce Dünya Boks Organizasyonunun düzenlediği maçları kazanarak 4 yıl üst üste Avrupa şampiyonu oldum. Yeni hedefim maçta galip gelip dünya sıralamasında ilk 15'e girmek. En büyük hedefim profesyonel boksta dünya şampiyonu olmak. Türkiye'de dünya şampiyonluğunu kazanan henüz bir boksör yok. Bu anlamda bir ilki başarmak istiyorum. Biz bu noktaya kadar çok bir destek almadık. Ama gelecek başarılarla insanların ilgisinin zaman içerisinde artacağını düşünüyorum. Oraya tarih yazmaya gidiyoruz. Orası büyük bir arena, orada kalıcı olmak istiyoruz." ?

Ali Eren Demirezen'in antrenörü Bülent Başer ise sporcusunun 30 Temmuz'daki maçı kazanacağına inandığını belirterek, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini dile getirdi.

ABD'deki maçta zor bir rakiple karşılaşacaklarını anlatan Başer, "Adam Kownacki bugüne kadar çıkmış olduğu 20 profesyonel maçın hepsini kazanmış zor bir rakip. Ancak Ali Eren de çok güçlü bir sporcu. Onu yenerek sıralamada üstlere çıkarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Avrupa şampiyonu profesyonel boksör Ali Eren Demirezen'in hedefi dünya şampiyonluğu - Son Dakika

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