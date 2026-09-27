Avrupa takımı, Laver Cup'ta son günkü galibiyetlerle 6. şampiyonluğunu kazandı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen tenis turnuvası Laver Cup'ta Avrupa takımı şampiyonluğa ulaştı.

Kaptanlığını Yannick Noah'ın yaptığı, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli, Rafael Jodar, Jakub Mensik, Casper Ruud'dan oluşan Avrupa takımı, 9. kez düzenlenen organizasyonda 6. şampiyonluğunu elde etti.

20 bin kişilik O2 Arena'daki turnuvanın son gününde oynanan maçlarda, Flavio Cobolli-Jakub Mensik çifti, dünya takımında Alex de Minaur-Taylor Fritz ikilisini 7-5 ve 6-3'lük setlerle, teklerde de Alman sporcu Zverev, Learner Tien'i 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Son gün alınan galibiyetlere 3 puan verilen turnuvada, 13 puana ulaşan Avrupa takımı şampiyon oldu. Dünya takımı 5 puanda kaldı.

Kaptanlığını Andre Agassi'nin yaptığı Dünya takımında, Alex de Minaur, Taylor Fritz, Brandon Nakashima, Alexander Bublik, Learner Tien ve Francisco Cerundolo yer aldı.