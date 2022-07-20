Avrupa Üniversiteler Spor Oyunları'na BUÜ damgası - Son Dakika
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Avrupa Üniversiteler Spor Oyunları'na BUÜ damgası

20.07.2022 16:01
Avrupa Üniversiteler Spor Oyunları'na BUÜ damgası

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Üniversiteler Spor Oyunları'na (EUSA) 3 sporcusundan oluşan Kickboks Takımı ile katıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Üniversiteler Spor Oyunları'na (EUSA) 3 sporcusundan oluşan Kickboks Takımı ile katıldı. BUÜ'lü sporcular bir Avrupa Şampiyonluğu bir de Avrupa 3.lüğü elde etmeyi başardı.

Bursa Uludağ Üniversitesi, 46 farklı ülkeden 6 binin üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda yine farkını ortaya koydu. BUÜ SKS Daire Başkanlığı'nın organizasyonunda Polonya'daki Avrupa Üniversiteler Spor Oyunları'nda mücadele eden sporculardan Zafer Şayık, Erkekler 67 kilo K1 branşında Avrupa'nın en iyisi olarak altın madalya kazandı. BUÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan Zafer Şayık, kendisine destek veren hocalarına ve tüm üniversite yönetimine teşekkür etti.

Erkekler 71 kilo K1 branşında yer alan BUÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Aydın Aslan da Avrupa 3.sü olmayı başardı. 63 kilo kicklight branşında mücadele eden Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Muhammed Sait Öncül ise turnuvada yaşadığı şanssızlıklar nedeniyle herhangi bir derece elde edemedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Uludağ Üniversitesi, Polonya, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Üniversiteler Spor Oyunları'na BUÜ damgası - Son Dakika

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