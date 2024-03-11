Avusturya, A Milli Futbol Takımı\'na karşı mücadele için aday kadrosunu açıkladı

A Milli Futbol Takımı'nın 26 Mart'ta deplasmanda özel maçta karşılaşacağı rakibi Avusturya'nın aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Ralf Rangnick tarafından belirlenen aday kadroda 26 futbolcu yer alıyor.
A Milli Futbol Takımı, 26 Mart Salı günü Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda Avusturya ile karşılaşacak. Müsabaka TSİ 22.45'te başlayacak. Ay-yıldızlılar ile karşılaşacak Avusturya'da aday kadro açıklandı. Teknik Direktör Ralf Rangnick'in belirlediği aday kadroda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Alexander Schlager (FC Salzburg), Patrick Pentz (Brndby IF), Tobias Lawal (LASK)
Defans: Stefan Posch (Bologna FC 1909), Stefan Leiner (Borussia Mönchengladbach), Phillipp Mwene (1. FSV Mainz 05), Kevin Danso (RC Lens), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Flavius Daniliuc (FC Salzburg), Leopold Querfeld (SK Rapid Wien), Maximilian Wöber (Borussia Mönchengladbach)
Orta Saha: Konrad Laimer (FC Bayern München), Christoph Lang (SK Rapid Wien), Florian Grillitsch (TSG 1899 Hoffenheim), Xaver Schlager (RB Leipzig), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Muhammed Cham (Clermont Foot 63), Andreas Weimann (West Bromwich Albion FC), Romano Schmid (SV Werder Bremen), Matthias Seidl (SK Rapid Wien), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg), Alexander Prass (SK Sturm Graz)
Forvet: Maximilian Entrup (TSV Hartberg), Michael Gregoritsch (SC Freiburg) - İSTANBUL
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Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında sahasında Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Teknik direktör Mustafa Dalcı, kazanmanın oyuncuları ve takım için önemli olduğunu belirtti. Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı ise iyi bir oyun sergilemelerine rağmen yenildikleri için üzüldüklerini ifade etti.
Beşiktaş, Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı. Galatasaray ve Fenerbahçe ise kazanarak şampiyonluk yarışında liderliklerini sürdürdü. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimali matematiksel olarak sona erdi. Puan durumunda Galatasaray ve Fenerbahçe başa baş gidiyor.
Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, 30. haftada 16 Mart Cumartesi günü Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketleri, pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı. Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Trendyol 1. Lig'de 26. hafta sonunda Manisa FK, Ümraniyespor'u 3-2 mağlup ederek galip geldi. Göztepe ise ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek liderlik mücadelesini sürdürdü. Eyüpspor ise Ahlatcı Çorum FK'ya 1-0 mağlup olarak liderlik koltuğunu kaybetti. Göztepe, 8 maç kala Kocaelispor ile 10 puanlık fark yakalayarak avantaj sağladı.
Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Ev sahibi ekip Sorescu ve Dragus'un golleriyle galibiyete ulaştı. Beşiktaş ise penaltı atışını kaçırarak mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftası tamamlandı. Galatasaray ve Fenerbahçe, galibiyet serilerine devam ederek şampiyonluk yarışını sürdürdü. Galatasaray liderliğini korurken, Fenerbahçe üst üste 4. galibiyetini aldı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Gaziantep FK'nın gollerini Sorescu ve Draguş attı.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Sinan, Topalli ve Oğuz'un attığı gollerle Manisa FK galibiyete ulaştı.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa FK, evinde konuk ettiği Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Manisa FK'nın gollerini Sinan Osmanoğlu, Topalli ve Oğuz Gürbulak atarken, Ümraniyespor'un gollerini Saponjic ve Emre Demir kaydetti.
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 yenildi. Maçın 9. dakikasında Deian Sorescu'nun golü ile Gaziantep FK öne geçti. 85. dakikada Draguş'un golü ile fark ikiye çıktı ve Beşiktaş maçı 2-0 kaybetti.
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Al-Musrati, Gaziantep FK maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
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