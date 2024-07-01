Avusturya, Türkiye maçına agresif başlamak istiyor

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Avusturya'nın orta saha oyuncuları Christoph Baumgartner ve Nicolas Seiwald, maça agresif başlayarak turu geçmek istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Leipzig Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Christoph Baumgartner ve Nicolas Seiwald açıklamalarda bulundu.

Red Bull Leipzig forması giyen Baumgartner, Nicolas Seiwald ve kendisi için Leipzig Stadı'nda oynamanın özel olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Stadyuma girdiğinizde kendinizi evinizde hissediyorsunuz, çünkü burada harika anlar geçirdik ve çok maç oynadık. Bu saha Almanya'nın en iyi çimi seçildi, zemin kalitesi harika. Bu stadyumda top oynamak çok güzel bir his. Bundesliga'dan turnuvadaki bu ritme hazırız çok sıra dışı bir durum değil. Son 16 maçları başladığında heyecanı ve baskıyı hissetmeye başlıyorsunuz. Antrenörümüzle çalışmaya başladığımızdan itibaren belirli bir felsefe geliştirdik ve bunu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Bu felsefe bizim merkez noktamız. Böyle bir şeyi milli takım bünyesinde geliştirmek tabii ki daha zor. Milli takımda biraz daha farklı bir mevkide oynuyorum, Leipzig'de ikinci forvet olarak oynuyorum, milli takımda orta sahanın merkezindeyim."

Baumgartner, üst tur maçlarında işin mental boyutunun önemli olduğunun altını çizerek, "Grubu birinci sırada bitirmek istiyorduk, Polonya maçı bizim için baskı altında geçti. Turnuvanın her anının tadını çıkarmak istiyoruz. Bütün ülke olarak yarınki maça odaklanmış durumda. Biz de taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bir futbol maçı oynuyoruz önemli olan kendimize odaklanmak. Son derece agresif bir takımız, işin içine duyguları sokmaya çalışırsak bunu kontrollü sahaya yansıtmamız gerek. Turnuvada sonraki aşamaları şimdilik düşünmüyoruz, odağımızın olması gereken yer yarınki maç. Önce yarınki engeli aşmamız gerek. Ondan sonra nereye gideceğimizi göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Avusturyalı oyuncu, karşılaşmalara baskılı başlamaları yönünde gelen bir soruya, "Bu bizim oyun stilimiz, ilk düdükle beraber yüzde yüzümüzü sahaya yansıtıyoruz, agresif oynamaya ve pres yapmaya başlıyoruz. Mükemmel pası atmak için dakikalarca beklemiyoruz. Öncelikle önemli olan yüksek enerjili olmak ve rakibin kalesine gitmek. Bugüne kadar maçlara iyi başlamamız tesadüf değil. Yarın da bunu yaparsak mutlu oluruz." yanıtını verdi.

Nicolas Seiwald: "Leipzig'de oynamak bizim için bir avantaj"

Leipzig Stadı'nda sahaya çıkacakları için mutlu olduğunu vurgulayan Nicolas Seiwald, "Bu stadyumda kendimi çok rahat hissediyorum. Leipzig'de oynamak bizim için bir avantaj, yarını dört gözle bekliyorum. Yarın harika bir maç olacağına inanıyorum. Tek düşüncem yarınki maçımızı kazanmak. Çünkü yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncu olarak sakin kalmamız gerektiğini biliyoruz. Bu tür maçlarda adrenalin üst düzey olacaktır yine de kafanızın net olması ve doğru düşünmeniz gerek. Duygular doğru kararlara engel olmamalı." ifadelerini kullandı.

Çeyrek finale çıkmak istediklerini aktaran Seiwald, "Çeyrek finale kalmak için yarınki maçı kazanmak zorundayız. Sadece iyi oyun değil, neticeyi de almalıyız. Fransa karşısında da iyi oynamıştık ama mağlup olmuştuk. Taraftarımız da turnuva içinde belirleyici bir faktör. Gruptan birinci çıkmamız takımımız için unutulmaz bir gündü." şeklinde konuştu.