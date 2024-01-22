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AXA Sigorta Kupa Voley'de Çeyrek Final Maç Programı Belli Oldu - Son Dakika
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AXA Sigorta Kupa Voley'de Çeyrek Final Maç Programı Belli Oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, AXA Sigorta Kupa Voley'de erkek ve kadınlarda çeyrek final maçları 13-14 Şubat tarihlerinde oynanacak. Galip gelen 4 takım Dörtlü Final'e yükselecek.

AXA Sigorta Kupa Voley\'de Çeyrek Final Maç Programı Belli Oldu
22.01.2024 - 19:41,
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AXA Sigorta Kupa Voley'de erkek ve kadınlarda çeyrek final maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre tek maç üzerinden oynanacak müsabakalar sonunda galip gelen 4 takım Dörtlü Final'e yükselecek.

Maçlar, 13-14 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Maç programı şu şekilde:

Erkekler:

13 Şubat:

13.00 Halkbank-Brand Group Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Arkas Spor- Galatasaray HDI Sigorta (İzmir Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi)

17.00 Ziraat Bankkart-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

17.00 Fenerbahçe Parolapara-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

Kadınlar:

13 Şubat:

14.00 VakıfBank- Çukurova Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

14 Şubat:

13.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

15.00 Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor (Eczacıbaşı)

16.00 Fenerbahçe Opet- Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AXA Sigorta Kupa Voley'de Çeyrek Final Maç Programı Belli Oldu - Son Dakika
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