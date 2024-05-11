Ayça Aykaç Altıntaş: Santarelli ile güzel bir enerji yakaladık

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı liberosu Ayça Aykaç Altıntaş, milli takımın İtalyan başantrenörü Daniele Santarelli ile güzel bir enerji yakaladıklarını dile getirdi.

FIVB Milletler Ligi (VNL) ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bu yaz mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncularından Ayça Aykaç Altıntaş, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dün gerçekleştirilen milli takımın sezon açılış töreni hakkında düşüncelerini aktaran 28 yaşındaki voleybolcu, "Bunu her sene yapıyoruz. Hep beraber toplanıyoruz, güzel yemekler yiyoruz. Bizi kimse böyle şık bir şekilde görmüyordur, hep antrenman tişörtüyle görüyor. Mutluyuz, keyifliyiz. Turnuvalar başlamadan önce enerji depoluyoruz" dedi.

FIVB Milletler Ligi ve 2024 Paris Olimpiyatları hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini vurgulayan başarılı voleybolcu, "Çalışmalarımız güzel gidiyor. Şu an tamız, antrenörlerimiz de geldi. Antrenmanlara devam ediyoruz. Hedefimiz her zamanki gibi altın madalya. İnşallah olimpiyatlarda da Milletler Ligi'nde de birinci bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayça Aykaç Altıntaş, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ile iyi bir enerji yakaladıklarını söyleyerek, "Santarelli'yle beraber güzel bir enerji yakaladığımızı düşünüyorum. Geçen seneden farklı olarak bu kez evimizde oynayacağız ilk ayağı. Ondan sonrasında yurt dışına gideceğiz. Olimpiyatlarda da Santarelli ile beraber güzel başladığımız işi güzel bitireceğimizi düşünüyorum" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL