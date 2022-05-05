Aydın BŞB'den bir imza daha - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın BŞB'den bir imza daha

05.05.2022 12:23
Aydın BŞB'den bir imza daha

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor'da iç transferde yeniden anlaşma sağlanan Berra Eren yuvada kaldı.

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor'da iç transferde yeniden anlaşma sağlanan Berra Eren yuvada kaldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Aydın Büyükşehir Belediye Spor Kadın Voleybol Takımımızın formasını giyen ve sözleşmesi süren sporcumuz ile karşılıklı olarak anlaşıp devam kararı aldık. ve tecrübeli oyuncumuzla yolumuza devam ediyoruz. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" denildi.


YORUMLAR
500
Aydın'da Aslıhan kaldı Aydın'da Aslıhan kaldı

Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aydın BŞB'den bir imza daha - Son Dakika


Son Dakika
12:17 Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı öldüren Asala militanı Sasunyan Erivan'da gözaltına alındı
12:16 Esenler'de dehşet dolu anlar: 19 yaşındaki Asiye sokak ortasında başından vurularak katledildi
12:07 Rusya Savunma Bakanlığı: Bu sabahki bombardımanla 600 Ukrayna askeri öldürdük
11:54 Finlandiya Rusya'nın olası saldırılarına hazır! Sadece Helsinki'de 5 bin 500 sığınak var
11:50 Soğan artık yoksul yiyeceği değil: Geçen ay fiyatı yüzde 70 arttı
11:50 Bakan Muş: İhracatta yaşanan yüzde 24,6'lık artışla tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamına ulaşıldı
11:46 Çavuşoğlu'nun bozkurt selamına Uruguay'dan tepki: Türkiye'ye büyükelçi ataması askıya alındı iddiası
11:40 Husumetliler arasında silahlı çatışma çıktı: 3 kişi yaralandı
11:37 New York Times manşetten duyurdu:12 Rus generalin ölümünde ABD istihbaratının parmağı var!
11:30 Bursa'da ihtiyar heyetinden ilginç karar! Uymayanların düğününe gitmek yasak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 12:29:36. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın BŞB'den bir imza daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement