Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Kuzey Boru ile Karşılaşıyor

Spor

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 5 Ocak Pazar günü kendi evinde Kuzey Boru ile karşılaşacak.

Sultanlar Ligi'nde 5 galibiyet, 8 mağlubiyet ile 10'un sırada yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor, ligin 14. Hafta karşılaşmasında 8 galibiyet, 5 mağlubiyetle ligde 6'ıncı sırada yer alan Kuzey Boru karşısında puan mücadelesi verecek. Aydın Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.00'te başlayacak. - AYDIN