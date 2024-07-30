Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Sağlık Taramalarını Tamamladı

Spor

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi sağlık taramalarını tamamladı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sporcuların sağlığını en üst düzeyde tutmak ve sezon boyunca sakatlıkların önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen taramalar, geniş kapsamlı testler ve kontrollerden oluştu. Sağlık taramaları sırasında sporcuların genel sağlık durumu, kardiyovasküler sistemi, kas ve iskelet yapıları detaylı bir şekilde incelendi Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor. - AYDIN