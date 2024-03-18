Aydın\'da düzenlenen Okullar Arası Halk Oyunları Müsabakaları tamamlandı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Minikler, Yıldızlar ve Gençler Halk Oyunları Müsabakaları tamamlandı.
Aydın'da düzenlenen halk oyunları müsabakaları, 7 okuldan 180 yetenekli genç sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Halk oyunlarının coşkusu ve heyecanının yaşandığı müsabakalar, geleneksel halk oyunları alanında iki farklı kategoride gerçekleştirildi. Düzenlemesiz ve düzenlemeli olarak 2 kategoride gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren okullar için ödül töreni düzenlendi. Müsabakaların ardından Atatürk Spor Salonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara, madalyaları ve kupaları, takdim edildi. - AYDIN
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Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira'nın Barcelona'nın ünlü emekli futbolcusu Gerard Pique ile yaşadığı 12 yıl birliktelik 2022'de ihanetle sona ermişti. Pique, iki çocuğunun annesi Shakira'yı, özel bir şirkette halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışan Clara Chia Marti ile aldatmıştı.
İtalya Futbol Federasyonu, Inter-Napoli maçında Juan Jesus'a ırkçı söylemlerde bulunduğu iddiası sebebiyle Francesco Acerbi'nin milli takım kadrosundan çıkarıldığını ve yerine Gianluca Mancini'nin çağırıldığını açıkladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Fuat Sezgin Gençlik ve Spor Merkezi ile Şefik Can Parkı 3. etabın açılışını gerçekleştirdi. Başkan Uğur İbrahim Altay, açılış töreninde şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Altay, tesislerin önemini vurgulayarak, Konya'ya kazandırılan bu alanların şehre hizmet edeceğini belirtti.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar uluslararası basında geniş yer buldu. İngiliz basınından BBC, Trabzonsporlu taraftarların Fenerbahçeli futbolculara saldırdığını belirtirken, diğer gazeteler de şiddet sahnelerini ve kaos ortamını vurguladı. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun faillerin cezalandırılması çağrısına da yer verildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Fuat Sezgin Gençlik ve Spor Merkezi ile Şefik Can Parkı 3. Etabın açılışını gerçekleştirildi.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup lideri Nilüfer Belediye FSK, Altınova Belediyespor'u 9-0 gibi farklı bir skorla yenerek şampiyonluk yolunda ilerliyor.
Sancaktepe'de yapılan yüzme havuzu ve spor salonu açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve diğer yetkililer katıldı.
Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu öncülüğünde düzenlenen Üniversiteler Arası Atıcılık Türkiye Şampiyonasında ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri takım halinde Kadın Tüfek kategorisinde birinci oldu. Ayrıca, Tüfek Mix yarışmasında ikinci, Kadın Tabanca Takımı ise üçüncü oldu. ETÜ'nün Olimpik Milli Sporcusu Damla Köse ise Kadın Tüfek Ferdi kategorisinde altın madalya kazandı.
Arjantin'deki Estudiantes de La Plata ve Boca Juniors arasındaki futbol maçı, Estudiantes'in orta saha oyuncusu Javier Altamirano'nun nöbet geçirmesi sonucu tatil edildi.
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