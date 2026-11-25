Aydın Gençlik ve Spor'un boksörü Tevfik Akkaş, U-23 Avrupa'da 50 kiloda ikinci olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü milli sporcusu Tevfik Akkaş, Hırvatistan'ın Porec kentindeki U-23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu. Akkaş, finalde Azerbaycanlı rakibiyle karşılaştı.
Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen European Boxing U-23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 50 kilogram kategorisinde ülkemizi temsil eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü milli sporcusu Tevfik Akkaş, şampiyonayı gümüş madalya ile tamamlayarak Avrupa ikincisi oldu.
Final müsabakasında Gençler Avrupa Şampiyonu ve Dünya İkincisi Azerbaycanlı rakibiyle karşılaşan milli sporcumuz, sergilediği mücadeleyle önemli bir başarıya imza atarak Avrupa ikinciliğini elde etti.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Milli sporcumuz Tevfik Akkaş'ı ve bu başarıda emeği bulunan antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.
Kaynak: İHA
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