Aydın haber... Eşin Group Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyespor: 2-1 - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın haber... Eşin Group Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyespor: 2-1

19.10.2022 16:04
Aydın haber... Eşin Group Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyespor: 2-1

Aydın spor haberi: STAT: Nazilli İlçeHAKEMLER: Talha Öztürk, Ali Kılıç, Şefik ÖnerEŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Hasan - Doğukan, Hakkı Can (Dk. 86 Nurettin), Bilal, Emre, Mert, Cemal (Dk. 60 Ahmet Gökbayrak), Berkay, Alim, Fatih Üge (Dk. 46 Ahmet Karadayı), Şükrü Kaan (Dk.

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Talha Öztürk, Ali Kılıç, Şefik Öner

EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Hasan - Doğukan, Hakkı Can (Dk. 86 Nurettin), Bilal, Emre, Mert, Cemal (Dk. 60 Ahmet Gökbayrak), Berkay, Alim, Fatih Üge (Dk. 46 Ahmet Karadayı), Şükrü Kaan (Dk. 83 Çağrı)ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR: Ali Alper - Uğur Arslan, Ömer Faruk, Kerem, Sirac (Dk. 75 Melik), Volkan, Hakan, Mithat (Dk. 75 Talha Enes), Mustafa Acun (Dk. 68 Mustafa Fettahoğlu), Adem Metin (Dk. 58 Yusuf Ensar), Mehmet CanGOLLER: Dk. 24 Mustafa Acun (Arnavutköy Bld) - Dk. 64 Ahmet Gökbayrak, Dk. 80 Şükrü Kaan (Nazilli Bld)

SARI KARTLAR: Yusuf Ensar (Arnavutköy Bld), Bilal (Nazilli Bld)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alıp zor günler geçiren Nazilli Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda geriye düştüğü maçta Arnavutköy Belediyespor'u eleyerek moral buldu: 2-1. Nazilli İlçe Stadı'nda 24'üncü dakikada Mustafa Acun'un golüyle ilk yarıyı yenik tamamlayan Nazilli, 64'üncü dakikada Ahmet Gökbayrak ve 80'inci dakikada Şükrü Kaan'ın golleriyle turladı.


- Nazilli
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Ahmet Karadayı, Arnavutköy, Ali Kılıç, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın haber... Eşin Group Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyespor: 2-1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüntülü katıldığı temel atma töreninde kriz! Davetlilerin üzerine harç sıçradı
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Müzakereler için her türlü katkıya hazırız
17:16 Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi
17:05 ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi!
17:03 Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok
16:40 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti
16:35 Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım
16:13 Zonguldak'ta yıkım gerginliğine polisin vatandaşı ikna etme şekli damga vurdu
16:12 Kocaeli'de fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati gazetecinin feci ölümünü ortaya çıkardı
15:38 RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 19:35:51. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın haber... Eşin Group Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyespor: 2-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement