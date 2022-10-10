Aydın spor haberi | AXA Sigorta Efeler Ligi: Halkbank: 3 Spor Toto: 0

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir...

Kaynak: İHA

Halkbank, Sigorta, Spor, Son Dakika

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