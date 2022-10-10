Aydın spor haberi | AXA Sigorta Efeler Ligi: Halkbank: 3 Spor Toto: 0 - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın spor haberi | AXA Sigorta Efeler Ligi: Halkbank: 3 Spor Toto: 0

10.10.2022 21:50
Aydın spor haberi | AXA Sigorta Efeler Ligi: Halkbank: 3 Spor Toto: 0

Aydın haberi... AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Halkbank, konuk ettiği Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Halkbank, konuk ettiği Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti.

Salon: Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Ayşim Koşar

Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Micah Ma'a, Nicolas Bruno, Mert Matic, Aziz Nimir Abdel, Yiğit Gülmezoğlu (Deniz İvgen (L), Mustafa Koç)

Spor Toto: Pavel Kuklinski, Özkan Hayırlı, Bozidar Vucicevic, Ali Deniz Yılmaz, Sercan Yüksel Bidak, Muhammet Kaya (Azizcan Ataoğlan, Abdulsamet Yalçın (L), Çağatay Durmaz, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç, Amel Dautefendic, Muhammed Aray (L)

Setler: 25-12, 25-19, 25-20

Süre: 76 dakika (22, 27, 27) - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Oturduğu merdivende önce elma yedi, sonra merdiven korkuluğunu çaldı Oturduğu merdivende önce elma yedi, sonra merdiven korkuluğunu çaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir...
Kaynak: İHA

Halkbank, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın spor haberi | AXA Sigorta Efeler Ligi: Halkbank: 3 Spor Toto: 0 - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 Ali Babacan'dan, Erdoğan'ın üniversitelilere yönelik sözlerine tepki: Eskiden yurtdışı eğitim desteğini konuşuyorduk şimdi şehirler arası ulaşımı
00:57 İstanbul Havalimanı'nda valiz dolusu külçe altın ele geçirildi! Dubai'den getirmişler
00:36 Antakya'da ikinci Onur Şener vakası! İstek parçayı bilmediği için çalamadı diye yüzünde şişe parçaladılar
00:27 Akaryakıta son 1 haftada. kez zam geldi! Motorinin litresi 30 liraya merdiven dayadı
00:14 ABB Meclisi'ndeki su krizi büyüdü! Meclis Başkanvekili Fatih Ünal: Mansur Bey indirmedi, hep bindirdi
00:11 Bölgesel Amatör Lig maçında ortalık karıştı! Silahını çıkarıp taraftar minibüsünü kurşun yağmuruna tuttu
23:34 Sakarya'da traktörün şaft kısmına düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti
23:34 Türkiye'nin maç programı belli oldu! İşte EURO 2024 takvimi
23:08 Gaz sıkıntısından sonra enerji krizi de başladı! Ukrayna, AB'ye elektrik ihracatını durdurdu
22:35 Oyuncu Gonca Vuslateri siyah mayosuyla traktör üzerinde poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 04:12:23. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın spor haberi | AXA Sigorta Efeler Ligi: Halkbank: 3 Spor Toto: 0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement