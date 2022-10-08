Aydın haberi | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Aydın haberi | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

08.10.2022 17:05
Aydın haberi | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Aydın haberi: Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Ramazan Çevik, Caner ÇildirFenerbahçe HDI Sigorta: Hasan Sıkar, Lakrani, Louati, Emre Savaş, KaanGürbüz, Perreira (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Ahmet Tümer, ArdaBostan, Oğuzhan Tarakçı, Peric, İzzet Ünver)Develi Belediyespor: Samet Baltacı, Furkan...

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ramazan Çevik, Caner Çildir

Fenerbahçe HDI Sigorta: Hasan Sıkar, Lakrani, Louati, Emre Savaş, Kaan

Gürbüz, Perreira (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Ahmet Tümer, Arda

Bostan, Oğuzhan Tarakçı, Peric, İzzet Ünver)

Develi Belediyespor: Samet Baltacı, Furkan Gök, Yareshenko, İbrahim

Emet, Filip, Abdullah Çam (Alperay Demirciler, Onur Altınkaya, Caner

Pekşen, Onur Edis, Grozdanov, Hamdi Erkan, Yusuf Eken)

Setler: 25-17, 22-25, 22-25, 25-19, 15-13

Süre: 135 dakika (26, 26, 28, 28, 27)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Develi Belediyespor'u 3-2 yendi.

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Kaynak: AA

Burhan Felek, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın haberi | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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