Aydın haberi | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Aydın haberi | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

16.10.2022 17:08
Aydın haberi | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Aydın habere göre Salon: BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Tolgacan DinçerSpor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya, Kuklinski, Özkan Hayırlı, Vucicevic, Ali Deniz Yılmaz (Abdulsamet Yalçın, Muhammed Aray, Azizcan Ataoğlan, Çağatay Durmaz, Doğan Karakoç, Dautefendic, Batuhan Avcı, Savaş Yiğit...

Salon: Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer

Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya, Kuklinski, Özkan Hayırlı, Vucicevic, Ali Deniz Yılmaz (Abdulsamet Yalçın, Muhammed Aray, Azizcan Ataoğlan, Çağatay Durmaz, Doğan Karakoç, Dautefendic, Batuhan Avcı, Savaş Yiğit Kaplan)

Ziraat Bankkart: Ter Maat, Tuinstra, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Aykut Gedik, Oğulcan Yatgın)

Setler: 20-25, 20-25, 16-25

Süre: 83 dakika (26, 31, 26)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0 yendi.

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Kaynak: AA

Muhammet Kaya, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın haberi | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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