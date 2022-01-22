Aydın'ın Sultanları PTT'ye şans tanımadı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi'nin 16. hafta maçında evinde PTT'yi ağırladı. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada fırtına gibi esen Aydın'ın Sultanları rakibine set vermeden maçı 3-0'lık net bir skorla kazandı.

Üstün bir oyun ortaya koyarak maça hızlı başlayan Aydın'ın Sultanları, karşılıklı sayıların ardından setin sonunu daha iyi oynayan taraf oldu ve seti 26-24 kazandı. İkinci sette de sahaya etkili oyun yansıtan Sultanlar, üst üste aldığı sayılar ile rakibini oyundan düşürdü ve ikinci seti 25-17'lik skorla farklı kazandı. Üçüncü sette de rakibine parkeyi dar eden Sultanlar, 25 - 20'lik skorla seti tamamlayarak, maçı rahat bir şekilde almayı bildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, başarılı bir oyun ile maçı kazanan oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti. - AYDIN