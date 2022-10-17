Aydın spor haberleri | Nazilli Belediyespor'da kupa mesaisi başladı - Son Dakika
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Aydın spor haberleri | Nazilli Belediyespor'da kupa mesaisi başladı

17.10.2022 09:33
Aydın spor haberleri | Nazilli Belediyespor'da kupa mesaisi başladı

Aydın spor haberine göre Eşin Gorup Nazilli Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 19 Ekim Çarşamba günü saat 14.00' da Nazilli şehir stadında oynayacağı Arnavutköy Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı.

Eşin Gorup Nazilli Belediye spor Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 19 Ekim Çarşamba günü saat 14.00' da Nazilli şehir stadında oynayacağı Arnavutköy Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı.

Naz Naz' da futbolcular ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra İnegöl spor karşılaşmasında belirli süre yer alan oyuncular yenileme antrenmanı yaparken, diğer oyuncular da kendileri için hazırlanmış program dahilide günün antrenmanını tamamladı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın spor haberleri | Nazilli Belediyespor'da kupa mesaisi başladı - Son Dakika

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