Naz Naz' da futbolcular ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra İnegöl spor karşılaşmasında belirli süre yer alan oyuncular yenileme antrenmanı yaparken, diğer oyuncular da kendileri için hazırlanmış program dahilide günün antrenmanını tamamladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Aydın spor haberleri | Nazilli Belediyespor'da kupa mesaisi başladı - Son Dakika

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