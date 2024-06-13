Aydın Yıldızspor'un genç yeteneği Ege Cerit, Fenerbahçe'ye transfer oldu - Son Dakika
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Spor

Aydın Yıldızspor'un genç yeteneği Ege Cerit, Fenerbahçe'ye transfer oldu

Aydın Yıldızspor'un 14 yaşındaki genç yeteneği Ege Cerit, Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Forvet hattında görev yapan Cerit, çocukluk hayalini gerçekleştirerek Fenerbahçe'ye transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Aydın Yıldızspor ise resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk futbolunun önemli kulüplerinden olan Fenerbahçe'nin oyuncularını yetiştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

13.06.2024 12:17
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Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ,

AYDIN Amatör Lig ekiplerinden Aydın Yıldızspor'un genç yeteneği 14 yaşındaki Ege Cerit, Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Forvet hattında görev yapan 14 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. Ege, yaptığı açıklamada çocukluk hayali Fenerbahçe'ye transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Transfere ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Aydın Yıldızspor, "Türk futbolunun önemli mihenk taşlarından olan Fenerbahçe Spor Kulübü, 2010 doğumlu oyuncumuz Ege Cerit'i renklerine bağladı. Oyuncumuza bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz. Sizlere söz verdiğimiz gibi Türk futbolu için oyuncu yetiştirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Aydın Yıldızspor'un genç yeteneği Ege Cerit, Fenerbahçe'ye transfer oldu - Son Dakika

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