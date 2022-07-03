Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avrupa'nın en prestijli yarış serilerinden DTM'de dördüncü ayak yarışları, hafta sonu Norisring Pisti'nde koşuldu.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın dördüncü ayağında 7. oldu - Son Dakika

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