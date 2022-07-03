Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın dördüncü ayağında 7. oldu - Son Dakika
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Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın dördüncü ayağında 7. oldu

03.07.2022 17:37
Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın dördüncü ayağında 7. oldu

Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nda (DTM) mücadele eden ilk Türk pilot Ayhancan Güven, dördüncü ayağın ikinci yarışını 7. sırada tamamladı.

Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nda (DTM) mücadele eden ilk Türk pilot Ayhancan Güven, dördüncü ayağın ikinci yarışını 7. sırada tamamladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avrupa'nın en prestijli yarış serilerinden DTM'de dördüncü ayak yarışları, hafta sonu Norisring Pisti'nde koşuldu.

DTM'de yarışan ilk Türk sporcu olan Ayhancan Güven, ikinci yarışı 7. sırada tamamladı.

Ayhancan, dünkü sıralamalarda 3. olmuş ancak yarış sırasında rakibiyle temas yaşayarak yarış dışı kalmıştı.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın dördüncü ayağında 7. oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın dördüncü ayağında 7. oldu - Son Dakika
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