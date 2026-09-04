Ayhancan Güven, Manthey ile WEC Lone Star Le Mans'ta 91 numaralı Porsche'yi kullanacak
Ayhancan Güven, 2026 FIA WEC'in 5. ayağı Lone Star Le Mans'ta Manthey takımıyla GT klasmanında yarışacak. Sıralama turları yarın, ana yarış ise 6 Eylül'de yapılacak ve Ayhancan, takım arkadaşlarıyla başarı hedefleyecek.
Ayhancan Güven, 2026 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) 5. ayağı Lone Star Le Mans'ta mücadele edecek.
Ayhancan, ABD'de düzenlenecek yarışta Manthey takımıyla GT klasmanında 91 numaralı Porsche 911 GT3 R'yi Büyük Britanyalı James Cottingham ve Rus Timur Boguslavskiy ile paylaşacak.
Lone Star Le Mans'ta sıralama turları yarın TSİ 23.20'de, ana yarış ise 6 Eylül Pazar günü TSİ 21.00'de başlayacak.
Ayhancan, sezonun 5. yarışında takım arkadaşlarıyla başarılı bir sonuç elde etmeye çalışacak.
Kaynak: AA
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