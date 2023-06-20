Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başına geçmeyeceğini ve Ali Koç'u samimi bulmadığını belirtti - Son Dakika
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Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başına geçmeyeceğini ve Ali Koç'u samimi bulmadığını belirtti

20.06.2023 20:30

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Sports Digitale YouTube kanalında verdiği özel röportajda, Fenerbahçe'nin başına geçmeyeceğini ve Ali Koç'u samimi bulmadığını açıkladı. Kocaman, takımın zihinsel yapıyı onarması gerektiğini ve alınan oyuncuların belirli bir seviyenin altında olamayacağını belirtti. Ayrıca, Ali Koç'un daha önce söylediği sözlerin artık samimi olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Sports Digitale YouTube kanalında özel bir röportaj verdi. Fenerbahçe'nin başına geçmeyeceğini belirten kocaman, Ali Koç'u da samimi bulmadığını belirtti.

"BEN BU DENKLEMİN İÇİNDE OLMAYACAĞIM"

Aykut Kocaman, "Röportajımız, Fenerbahçe'nin teknik direktör aradığı bir döneme denk geldi. Ben bu denklemin içinde asla olmadım ve olmayacağım da. Elimde bir değnek olsa ilk yapacağım iş zihinsel yapıyı onarmak olur. Bu takıma alınan oyuncuların hiçbiri belirli bir seviyenin altında olamaz. Yanılma payı olabilir ama 2/10 olur bu oran. Esas problem verim almada olur" dedi.

"SAMİMİ BULMUYORUM"

Öte yandan Başkan Koç'u da eleştiren Kocaman, "Ali Koç'un, 'Aykut Kocaman'ı göndermek hataydı' sözlerini samimi bulmuyorum. 5 senedir yüzlerce ismin adı geçti, benim geçmedi. Bir hata olarak görülüyorsa düzeltilmesi lazımdı. Bu yüzden samimi bulmuyorum" dedi.

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Son Dakika Spor Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başına geçmeyeceğini ve Ali Koç'u samimi bulmadığını belirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başına geçmeyeceğini ve Ali Koç'u samimi bulmadığını belirtti - Son Dakika
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