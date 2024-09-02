Aysel Önder, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Dünya Rekoru Kırdı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para atlet Aysel Önder, T20 400 metre elemelerinde 54.96'lık derecesiyle dünya rekoru kırarak finale yükseldi.
Milli para atlet Aysel Önder, Paralimpik Oyunları'nda kadınlar T20 400 metre elemelerinde 54.96'lık derecesiyle birinci oldu ve dünya rekoru kırdı. Finale yükselen Aysel Önder'in final yarışı yarın saat 20.08'de başlayacak. - İSTANBUL
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