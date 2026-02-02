Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan'ın evlatları, Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor" - Son Dakika
Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan'ın evlatları, Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor"

Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan\'ın evlatları, Türkiye\'nin gururu olmaya devam ediyor"
02.02.2026 11:46  Güncelleme: 11:47
Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'nün milli sporcusu Ayten Ceren Kahraman, WTT Youth Contender Kapadokya 2026 Uluslararası Turnuvası'nda U15 Tek Kızlar finalinde İranlı rakibini 3-0 yenerek şampiyon oldu. Kahraman ayrıca U15 Karışık Çiftler kategorisinde de gümüş madalya kazandı.

Kayseri'nin ve Türkiye'nin gururu Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Milli Sporcusu Ayten Ceren Kahraman, Kapadokya'da düzenlenen WTT Youth Contender Kapadokya 2026 Uluslararası Turnuvası'nda büyük bir başarıya imza attı.

Genç sporcu, U15 Tek Kızlar finalinde İranlı rakibi Sarina Jahanshaei'yi 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek şampiyon oldu ve Türk bayrağını zirveye taşıdı. Kahraman'ı ve Milli Takım antrenörlerini kutlayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Sporcularımız, yine yılı şampiyonluklarla taçlandırılmaya başladı. Milli gururlarımız, bizleri bir kez daha gururlandırdı" dedi.

28-31 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen prestijli organizasyonda üstün performansıyla dikkat çeken Kahraman, turnuva boyunca sergilediği kararlı ve etkili oyunla rakiplerine üstünlük sağladı. Final maçında ortaya koyduğu başarılı performansla altın madalyaya uzanan milli sporcu, izleyenlerden tam not aldı. Ayten Ceren Kahraman, turnuvada yalnızca tekler kategorisinde değil, U15 Karışık Çiftler kategorisinde de önemli bir başarı elde etti. Kahraman, partneri Kuzey Gündoğdu ile birlikte mücadele ettiği bu kategoride ikincilik kürsüsüne çıkarak gümüş madalya kazanmayı başardı.

Kahraman'ı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Öncelikle milli sporcumuzu yürekten tebrik ediyorum. Kayseri'mizin ve ülkemizin gururu olan Ayten Ceren Kahraman, bizleri bir kez daha onurlandırdı. Bu başarıda emeği geçen Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'müzü ve Milli Takım antrenörlerimiz Halil Adak ile Kemal Balım'ı da kutluyorum. Spor yatırımlarımızın meyvelerini almaya devam ediyoruz. Sporcularımız, ay-yıldızlı formayı uluslararası arenada en iyi şekilde temsil ederek İstiklal Marşımızı gururla dinletiyor. Kulübümüz sayesinde Kayseri, masa tenisinde Türkiye'nin en başarılı illerinden biri olmuştur. Kocasinan Belediyesi olarak sporcularımızın her zaman yanındayız" İfadelerine yer verdi.

Genç yeteneklerin yetişmesinde büyük pay sahibi olan Milli Takım Antrenörleri Halil Adak ve Kemal Balım ise, spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, Türk masa tenisinin geleceği adına umutlu olduklarını ifade etti. - KAYSERİ

Son Dakika Spor Başkan Çolakbayrakdar, 'Kocasinan'ın evlatları, Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor' - Son Dakika

SON DAKİKA: Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan'ın evlatları, Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor" - Son Dakika
