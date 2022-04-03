Ayvalıkgücü Belediyespor şampiyonluk ipini göğüsledi - Son Dakika
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Ayvalıkgücü Belediyespor şampiyonluk ipini göğüsledi

03.04.2022 21:11
Ayvalıkgücü Belediyespor şampiyonluk ipini göğüsledi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Bölge 2. Grupta, Ayvalıkgücü Belediyespor haftalardır elde ettiği liderliği şampiyonluğu garantileyerek süsledi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Bölge 2. Grupta, Ayvalıkgücü Belediyespor haftalardır elde ettiği liderliği şampiyonluğu garantileyerek süsledi.

Kırmızı-beyazlılar deplasmanda ligde ikinci sırada bulunan Yalovaspor ile 0-0 berabere kalarak kazandığı 1 puanla ligin sona ermesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ligin sona ermesiyle BAL liginin 8. Bölge gruplarında şampiyon olan takımlarla play-off mücadelesi verecek olan Ayvalıkgücü Belediyespor, klasman grubunda yapacağı iki karşılaşma sonrasında başarılı olursa 3. lige yükselmiş olacak.

Kırmızı-beyazlı ekibin 4 yıl sonra yeniden profesyonel lige çıkma şansını yakalaması ise ilçede büyük bir sevinçle karşılandı.

Yalova'dan dönen Ayvalıkgücü Belediyespor'lu kafileyi ilçe girişinde uzun araç konvoylarıyla karşılayacak olan yüzlerce taraftara, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bir o kadar daha vatandaşın destek vermesi bekleniyor.

Ayvalıkgücü Belediyespor'un Cumhuriyet Meydanı'ndaki şampiyonluk kutlamalarına, şampiyonlukta büyük payı olan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in de katılması bekleniyor. - BALIKESİR

Ayvalıkgücü Belediyespor şampiyonluk ipini göğüsledi

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Namağlup şampiyon Çeşme Belediyespor BAL'da Namağlup şampiyon Çeşme Belediyespor BAL'da

Ayvalıkgücü Belediyespor, Amatör Lig, Şampiyon, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ayvalıkgücü Belediyespor şampiyonluk ipini göğüsledi - Son Dakika


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