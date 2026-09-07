Ayvalıkgücü, sezona Gaziemir'i 3-0 yenerek başladı; Akbulut 2 gol attı - Son Dakika
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Ayvalıkgücü, sezona Gaziemir'i 3-0 yenerek başladı; Akbulut 2 gol attı

Ayvalıkgücü, sezona Gaziemir\'i 3-0 yenerek başladı; Akbulut 2 gol attı
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3'üncü Lig'de mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor, sezonun ilk haftasında deplasmanda Gaziemir Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Yeni transfer Atakan Akbulut'un 2 gol attığı maçta kırmızı-beyazlılar, hedefinin üst sıralar olduğunu gösterdi.

3'ÜN CÜ Lig'de üst üste 4 sezondur Play-Off'a kalıp son 2 sezonda final maçlarını kaybederek 2'nci Lig'in kapısından dönen Ayvalıkgücü Belediyespor, 2026-27 sezonuna da iddialı başladı. İlk hafta mücadelesinde deplasmanda ligin yeni ekibi Gaziemir Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup eden Ayvalık ekibi, hedefinin yine üst sıralar olacağını gösterdi.

Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ önderliğinde yoluna devam eden kırmızı-beyazlılarda yeni transferlerden Atakan Akbulut attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynadı. Geçen sezon Tire 2021 formasıyla 13 gol kaydeden 25 yaşındaki santrfor, yeni takımına çabuk alıştı. Ayvalıkgücü bu hafta Kepez Spor'u konuk edecek.

Kaynak: DHA

Ayvalıkgücü Belediyespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayvalıkgücü, sezona Gaziemir'i 3-0 yenerek başladı; Akbulut 2 gol attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalıkgücü, sezona Gaziemir'i 3-0 yenerek başladı; Akbulut 2 gol attı - Son Dakika
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