Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de Başkan Adayı
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de Başkan Adayı

06.05.2026 12:45
Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran'daki olağanüstü genel kurulda başkan adayı olduğunu açıkladı.

AZİZ Yıldırım, Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkan adayı olduğunu açıkladı ve tüm başkan adaylarına birleşme çağrısında bulundu.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertlilerde Barış Göktürk ve Hakan Safi'nin ardından eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını duyurdu.

Başkan adaylarına kendileri ile birlikte olması çağrısında bulunan Yıldırım, "Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçe'min geleceğinden endişe etmem nedeniyle, sizlerden gelen çağrıya kulak vererek, şu ana kadar ortaya çıkan başkan adaylarına ve bundan sonra ortaya çıkması muhtemel adaylara bir çağrı yaparak şunları söylemek isterim, Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120'nci yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere, adaylığı söz konusu olan bütün adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Arkadaşlarımla birlikte görev aldığımız dönemde, Fenerbahçe Spor Kulübünde önemli reformları hayata geçirdik. Yaptığımız tesisler ve kurduğumuz şirketlerle, 3 Temmuz öncesi dönemde sürdürülebilir sportif başarıyı güçlü bir mali yapıyla desteklemeyi başardık. 2024 yılında, sizlerden gelen çağrıya kulak vererek, o dönem Fenerbahçe'yi daha iyi yönetebilmek adına Fenerbahçe başkanlığına aday oldum. 2025 yılında ise 'Gençler görevi devir almalı' söylemiyle, yeni isimlerin önünü açmaya çalıştım. Fenerbahçe'nin gündeminde seçim ve Fenerbahçelilerin gönlünde şampiyonluk özlemi olan bugünlerde; ekonomik ve sportif anlamda kritik bir eşikten geçmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

SON DAKİKA: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de Başkan Adayı
