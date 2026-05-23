Aziz Yıldırım: Fenerbahçe için kritik kongre
23.05.2026 20:13
Yıldırım, kongre öncesi birlik ve sabır vurgusu yaparak Fenerbahçe'nin geleceğini şekillendireceklerini belirtti.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "Önümüzde Fenerbahçe'mizin geleceği adına çok kritik bir kongre var. Bu kongre kulübümüzün yeniden kendi öz kimliğine, şampiyon karakterine kavuşma iradesi olmalıdır. Birlik olacağız, omuz omuza vereceğiz, sabredeceğiz ve o haklı gururu yaşamak için tüm engelleri birer birer hep beraber aşacağız." dedi.

Mardin'e gelen Yıldırım, bir restoranda Mardin Fenerbahçeliler Derneği yöneticileri ve kongre üyeleriyle bir araya geldi, taraftarların forma ve atkılarını imzaladı.

Burada Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen'le de görüşen Yıldırım, 2003 yılında Mardin'i ziyaret ettiğinde Özmen'le o dönem çekilmiş fotoğrafını göstererek, Özmen'in dua ettiğini ve 2003-2004 sezonunda şampiyon olduklarını, gelecek sezon da şampiyon olacaklarını kaydetti.

Yıldırım, daha sonra Atatürk Kültür Merkez'inde Mardin ve çevre illerden gelen taraftarlarla bir araya geldi.

Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, kadim şehir Mardin'de bulunmaktan ve taraftarlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor'u tebrik etti.

Yıldırım, haziranda yapılacak seçimlerden sonra seçimi kazansalar da kaybetseler de arkadaşlarıyla doğuyu gezeceklerini dile getirdi.

Fenerbahçe'nin geleceği için planlarını yaptıklarını ve kongreyi beklediklerini bildiren Yıldırım, "Bu plan, kongreyi kazanmak için değil şampiyon olmak içindir." dedi.

"Fenerbahçe gibi bir kulübün taraftarı olmak da sabır gerektirir." diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bunu hepimiz iyi biliyoruz. Kötü günler yaşadık, en sabırlı camia belki de biziz. Artık sabrı yöneticilere, başkanlara değil, sahadaki futbolculara göstereceğiz. Sabırla takımımızı hep beraber destekleyeceğiz. Fenerbahçe'nin şahlanması için tribünlerin de eski güçlü günlerine dönmesi lazım. Tribünlerimizin tek ses, tek yürek olmadığı, taraftarın armasına küstüğü veya bölündüğü hiçbir senaryoda başarı hikayesi yazılamaz. Bizim taraftarımızla aramızdaki o sarsılmaz bağı yeniden inşa etmemiz lazım. Tribünler eskisi gibi rakiplere cehennem, takımımıza kalkan olmalıdır. Bu bilinçle etrafımızdaki Fenerbahçelileri de doğru yönde yönlendirmeliyiz. Önümüzde Fenerbahçe'mizin geleceği adına çok kritik bir kongre var. Bu kongre kulübümüzün yeniden kendi öz kimliğine, şampiyon karakterine kavuşma iradesi olmalıdır. Birlik olacağız, omuz omuza vereceğiz, sabredeceğiz ve o haklı gururu yaşamak için tüm engelleri birer birer hep beraber aşacağız. O güzel günlerde şampiyonluk kutlanmasını yine hep beraber yaşayacağız, yapacağız ve yaşatacağız. 'En büyük Fener. Kadıköy'den çıkış yok.' diyorum. Bunları da hep beraber yapacağız. Temennimiz ve arzumuz budur."

Yıldırım daha sonra taraftarların sorularını cevapladı.

Bir taraftarın, neden geçen sene aday olmadığına dair sorusuna Yıldırım, "2024 yılında çocuklar için aday oldum. Seçimi kaybettim. Bir daha aday olmayı düşünmedim. Hep toplantılar yaptık ve gençleri teşvik ettim. Onun için geçen yıl 10 bin imza toplanmasına rağmen aday olmadım. Bu sene neden oldum, esas mesele o. Gidişi görüyoruz. 4 sene bizim zamanımız, bizim mazeretimiz var, mahkeme falan oldu. Daha sonra 8 sene yapılan küçük hatalarla şampiyon olamadık. Bu kulübün şampiyon olması şart ki çocukların Fenerbahçeli olarak büyümeleri gerekir. 20-30 sene bu düzen böyle devam ederse Fenerbahçeli çocuklar az olacak. Onu önlemek için ben 20 senemi de feda ederek aday oldum. Hepimiz elimizi taşın altına koyuyoruz, Fenerbahçe'yi bu sene ne yapıp edip şampiyon yapacağız. Ben öyle görüyorum ki bizden başka kimse bunu durduramaz." şeklinde cevap verdi.

Yıldırım, göreve seçilmeleri halinde transfer ve teknik direktör sorularına ilişkin, teknik direktör ismi söylemeyeceğini ancak şu anda 2 santrfor transferi ile görüşmelerin yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

