Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçı izlerken fotoğraf paylaştı! Herkes duvardaki detaya takıldı

Spor

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Hatayspor ile deplasmanda oynadığı maç sırasında bir fotoğraf paylaştı.

ERDOĞAN FOTOĞRAFI DİKKAT ÇEKTİ

Yıldırım'ın paylaştığı fotoğrafta duvardaki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan fotoğrafın diğer fotoğraflara göre daha büyük olması, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

İşte büyük fotoğrafı fark eden bazı kullanıcıların yorumları;