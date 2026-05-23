Aziz Yıldırım, Mardin'de Fenerbahçelilerle Buluştu

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Mardin Fenerbahçeliler Derneği ziyaretinde taraftarlarla bir araya geldi. Yıldırım, camianın eski güçlü günlerine dönmesi için öncelikle sarı-lacivertli taraftarlar ile yeniden barışması gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde haziran ayında gerçekleştirilecek kongre öncesinde başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Mardin Fenerbahçeliler Derneği'ni ziyaret etti. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, dernek yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Artuklu Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Yıldırım, Mardin'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Değerli Fenerbahçeliler, Mardin gibi kadim bir şehirde sizlerle buluşmaktan, yakın şehirlerden gelen Fenerbahçelilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim" dedi.

Mardinspor'un 1. Lig' yükselmesini de kutlayan Yıldırım, "Mardin Spor'un 1. Lige çıkışından dolayı da tüm Mardinli sporcuları tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

"Aceleyle alınan kararlar, bizi bugüne kadar hep hedeflerimizden uzaklaştırdı"

Kongre sonrası Doğu illerindeki ziyaretlerine devam edeceklerini belirten Yıldırım, "6-7 Haziran'da yapılacak seçimden sonra kazansak da kaybetsek de bütün doğuyu gelip gezeceğim arkadaşlarımla. Bugün buraya geldiğimizde başta valimiz, emniyet güçleri, dernek başkanımız ve onların üyelerinin bizlere göstermiş olduğu kadirşinaslık için sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ben yalnız gelmedim. Yanımda İsmail bey var, Mehmet bey var, Fatih bey ve Barış bey var. Onlara da her türlü soruyu sorabilirsiniz. Biz yönetim olarak güçlü bir yönetim yaptık. ve Futbol A.Ş'ye de girecek yeni isimler var. Onları da yıpratmamak amacıyla açıklamadık ama onlar da çok değerli insanlar. Onlarla beraber hem kulüp tarafını hem de futbol tarafını beraber yöneteceğiz. Planımızı yaptık. Kongreyi bekliyoruz. Bu plan, kongreyi kazanmak için değil, şampiyon olmak içindir. Geçmişte alınan bazı acele kararlar kulübe zarar verdi. Şunu da unutmayın. Acele ile tepkilerden dolayı alınan kararlar bizi bugüne kadar hep hedeflerimizden uzaklaştırdı. Rakiplerimizin ekmeğine yağ sürdü. Benim güvercinleri beslemek gibi bir hobim var. Çocukluğumdan beri de bu sevgimi devam ettiriyorum. Bugün de burada sağ olsunlar arkadaşlar Midyat'tan bile güvercin getirdiler. İnşallah bu akşam onları götüreceğim. Ama güvercin beslemek büyük bir sevgi, emek ve hepsinden öte sabır ister. Fenerbahçe gibi bir kulübün taraftarı olmak da sabır gerektirir" dedi.

"Taraftarımızla aramızdaki o sarsılmaz bağı yeniden inşa etmemiz lazım"

Fenerbahçe taraftarının en sabırlı camialardan biri olduğunu söyleyen Yıldırım, "Artık sabrı yöneticilere, başkanlara değil sahadaki futbolculara göstereceğiz. Sabırla takımımızı hep beraber destekleyeceğiz. Tribünlerin yeniden eski atmosferine kavuşması gerekiyor. Fenerbahçe'nin şahlanması için tribünlerin de eski güçlü günlerine dönmesi lazım. Tribünlerimizin tek ses, tek yürek olmadığı, taraftarın armasına küstüğü veya bölündüğü hiçbir senaryoda başarı hikayesi yazılamaz. Bizim taraftarımızla aramızdaki o sarsılmaz bağı yeniden inşa etmemiz lazım. Tribünler eskisi gibi rakiplere cehennem, takımımıza kalkan olmalıdır. Önümüzde Fenerbahçemizin geleceği adına çok kritik bir kongre var. Bu kongre kulübümüzün yeniden kendi öz kimliğine, şampiyon karakterine kavuşma iradesi olmalıdır. Birlik olacağız, omuz omuza vereceğiz, sabredeceğiz ve o haklı gururu yaşamak için tüm engelleri birer birer hep beraber aşacağız. O güzel günlerde şampiyonluk kutlamasını yine hep beraber yaşayacağız, yapacağız ve yaşatacağız. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. En büyük Fener diyorum. Kadıköy'den çıkış yok diyorum" diye konuştu.

Program, taraftarların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

Yıldırım, göreve seçilmeleri halinde transfer ve teknik direktör sorularına ilişkin, teknik direktör ismi söylemeyeceğini ancak şu anda 2 santrfor ile görüşmelerin yapıldığını sözlerine ekledi. - MARDİN