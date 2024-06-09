Spor

- Aziz Yıldırım oyunu kullandı

İSTANBUL - Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, başkanlık seçiminde oyunu kullandı.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda yapılıyor. Kongre üyeleri, belirtilen sandıkta oylarını kullanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde stada gelen başkan adayı Aziz Yıldırım, yoğun ilgiyle karşılanırken, daha sonra kongre üyeleriyle sohbet etti. Yıldırım, saat 16.15 sıralarında 45 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

Yıldırım, oyunu sandığa atarken basın mensuplarına 'Hayırlı olsun' açıklamasında bulundu. Yıldırım, çevresindeki yoğun kalabalıkla birlikte platformun bulunduğu alana geçti.