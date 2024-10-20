Babadağ Ultra Maratonu Tamamlandı - Son Dakika
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Babadağ Ultra Maratonu Tamamlandı

Fethiye'de düzenlenen maratonda 15 ülkeden 300 sporcu farklı etaplarda yarıştı.

20.10.2024 12:46
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Fethiye Belediyesi ve Babadağ Teleferik iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, 15 ülkeden yaklaşık 300 sporcu 5 etapta mücadele etti.

60 kilometre erkeklerde Ali Güzdaş birinci, Viktor Miroshnychenko ikinci, Hüseyin Gümüş üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Yüsra Naz Balamut, ikinciliği Tatyana Nikitina, üçüncülüğü Kateryna Veselkova elde etti.

24 kilometre erkeklerde birinciliği Murat Orak, ikinciliği Almir Jaresic, üçüncülüğü Öner Karamersin kazandı. Kadınlarda da birinci Deniz Koyuncu, ikinci Nilay Özdemir, üçüncü Meral Cincil oldu.

15 kilometre erkeklerde birinci Navil Shaimukhametov, ikinci Erkan Çiftçi, üçüncü Bahdan Ausiyuk oldu. Bu kategoride kadınlarda da birinciliği Rezeda Galyamova, ikinciliği Halide Kaya, üçüncülüğü Anastasia Eliseeva kazandı.

14 kilometre erkeklerde Murat Orak birinciliği, Pavel Lilia ikinciliği, Öner Karamersin üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda ise Sevgül Kaçak birinci, Elizaveta Igoshina ikinci, Valeria Sergeeva üçüncü oldu.

5 kilometre erkeklerde de Erkan Çiftçi birinciliği, Ilia Nikitin ikinciliği, Joe Stone üçüncülüğü kazandı. Kadınlarda ise birinciliği Ravza Aktan, ikinciliği Gökçe Bakar, üçüncülüğü ise Valkona Yoana elde etti.

Erkan Çiftçi, gazetecilere, Jandarma Gücü Spor Kulübü adına müsabakaya geçen yıl da katıldığını ve 60 kilometrede birincilik kazandığını söyledi.

Dün 15 kilometrede ikinci olduğunu, bugün de 5 kilometrede birincilliği elde ettiğini belirten Çiftçi, "Organizasyon güzel, parkurda da herhangi bir problem yok. Jandarma Genel Komutanlığını temsilen yarışa 3 kişi katıldık. Bu gibi etkinliklerde kurumumuzu en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz." dedi.

Düzenlenen törenle dereceye girenlere madalya ve ödülleri verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlik, Fethiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Babadağ Ultra Maratonu Tamamlandı - Son Dakika

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