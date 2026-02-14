Bacakları olmayan rakibini boğarak pes ettirdi

Karate Combat organizasyonunda gerçekleşen karşılaşma spor dünyasında geniş yankı uyandırdı. UFC dövüşçüsü Valter Walker, bacakları olmayan rakibi Zion Clark'ı boğma hamlesiyle mağlup etti.

BOĞMA TEKNİĞİYLE SONUÇLANDI

Mücadelede Walker, rakibini yerde yakaladığı pozisyonda boğma tekniği uyguladı. Zion Clark, hakemin müdahalesi öncesinde pes ederek karşılaşmayı sonlandırdı.

Clark'ın fiziksel engeline rağmen profesyonel arenada mücadele etmesi izleyicilerden takdir toplarken, maçın sonucu sosyal medyada yoğun şekilde tartışıldı.

GÜNDEM OLDU

Karşılaşmaya ait görüntüler kısa sürede yayılırken, sporseverler hem Walker'ın performansını hem de Clark'ın mücadelesini konuştu.