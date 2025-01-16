Badminton Yıldız Kızlar İl Birinciliği Tamamlandı

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Okul Sporları Badminton yıldız kızlar maçları oynanan final müsabakaları ile tamamlandı.

Talas Çok Amaçlı Spor Salonu'nda büyük bir mücadeleye sahne olan Okul Sporları Badminton yıldız kızlar İl Birinciliği müsabakalarının tamamlanması ile birlikte dereceye giren okullara düzenlenen tören ile kupa ve madalyaları verildi. Oynanan müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar şöyle oluştu:

"Bilge Kağan Ortaokulu, Rauf Denktaş Ortaokulu, İbrahim Tennuri Ortaokulu, Vali Saffet Arıkan Bedük Ortaokulu." - KAYSERİ