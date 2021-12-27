Bağlar Belediyesi ilçeyi spor tesisleriyle ihya ediyor

Diyarbakır Bağlar Belediyesi, ilçede spor yapma imkanlarını artırmak için çalışmalarını artırdı. Gençleri sporla buluşturmak için projeler hazırlayarak hayata geçiren Belediye, 800 metre kare büyüklüğünde çok amaçlı toplam 14 spor tesisini ilçenin farklı bölgelerinde hizmete koymak için çalışmalarını sürdürüyor.

10 bölgede sentetik yüzeyli futbol sahası, 3 yerde basketbol sahaları ve 1 yerde de voleybol sahası inşaatı devam ederken, tesislerin 2022 yılı içerisinde hizmete açılması planlanıyor. Kırsalda Alatosun, Körtepe, Karahan, Gömmetaş, Tokaçlı, Özdemir ve Yiğit Yolu mahallerinde sentetik yüzeyli futbol sahaların çalışmaları devam ediyor. Merkez mahallelerde üç ayrı noktada sentetik saha çalışmalarının hayata geçirilmesine devam eden belediye, Bağcılar Mahallesi, Evrim Alataş Caddesi, Yeniköy Mahallesi, Karanfil Sokak ve Yeniköy Mahallesi Bağlar Gençlik Spor Merkezi olarak açıklandı. Havaalanı yolu üzerinde voleybol sahasının kazandırılması için çalışma yapan belediye, kendi imkanlarıyla Yeniköy Mahallesi ve Bağcılar Mahallesi Evrim Alataş Caddesi'nde basketbol sahalarını inşa ettiğini bildirdi.

Genç nüfusun yoğunlukta olduğu bir ilçe olduklarını belirten Başkan Hüseyin Beyoğlu, milletin kaynaklarını doğru değerlendirerek milletin evlatlarının sağlıklı koşullarda spor yapması için bu projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Beyoğlu, "Amacımız her mahalleye çok amaçlı spor tesisleri kazandırmaktır. Kendi imkanlarımızla yapımını sürdürdüğümüz bu tesisler halka açık olacak. 2022 yılı içerisinde gençlerimize vereceğimiz yeni müjdelerle beraber bu tesislerimizi inşallah tamamlayacağız" dedi. - DİYARBAKIR