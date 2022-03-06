Bağlar Belediyespor şampiyonluğa koşuyor - Son Dakika
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Bağlar Belediyespor şampiyonluğa koşuyor

06.03.2022 15:51
Bağlar Belediyespor şampiyonluğa koşuyor

Şampiyonluk yarışındaki en önemli rakiplerinden Muş Belediyespor'u 90. dakika golüyle 1-0 mağlup ederek Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Bölge 2. Grup'ta namağlup unvanını ve liderliğini koruyan Diyarbakır ekibi Bağlar Belediyespor, son 4 haftaya büyük avantajla girdi.

Şampiyonluk yarışındaki en önemli rakiplerinden Muş Belediyespor'u 90. dakika golüyle 1-0 mağlup ederek Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Bölge 2. Grup'ta namağlup unvanını ve liderliğini koruyan Diyarbakır ekibi Bağlar Belediyespor, son 4 haftaya büyük avantajla girdi. 2 bine yakın sporseverin izlediği maçın ardında futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Grubunda zirve mücadelesi veren takımların transfer harcamalarına karşın kendi kentindeki futbolcuları bir araya toplayıp mütevazı imkanlarla kurulan Bağlar Belediyespor, Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde adım adım şampiyonluğa koşuyor.

Kendisi gibi zirve hedefi olan grubun güçlü ekiplerinden Muş Belediyespor'u ağırlayan Sarı-mavili takım, büyük bir çekişmeye sahne olan ve nefesleri kesen maçtan son dakika golüyle zaferle ayrıldı.

Seyrantepe Spor tesislerinde dolu tribünler önünde oynanan maçın 90. dakikasında sahneye çıkan Faruk Kaya attığı kritik golle takımına 3 puan kazandırdı.

Maçın ardında teknik heyet ve futbolcular, tribünleri dolduran sporseverlerin alkışları arasında sahayı terk ederek büyük coşku yaşadı.

Puanını 27'ye çıkararak liderliğini sürdüren Bağlar Belediyespor, en yakın rakibiyle puan farkını 4'e çıkardı. Grupta 3 maçı kalan Bağlar Belediyespor, 13 Mart Pazar günü deplasmanda ikinci sıradaki Mazıdağı Fosfatspor'la karşılaşacak. Kalan haftalarda ise Diyarbakır'da Batman 72 Belediyespor ve deplasmanda 1984 Muşspor'la karşı karşıya gelerek grup maçlarını tamamlayacak. Rakiplerine göre 1 maçı fazla olan Bağlar Beledyespor, son haftayı maç yapmadan bay geçirecek. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyespor şampiyonluğa koşuyor
Bağlar Belediyespor şampiyonluğa koşuyor
Bağlar Belediyespor şampiyonluğa koşuyor

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Diyarbakır, Futbol, Bağlar, Muş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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