Diyarbakırlı milli sporcu Kızılaslan, Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakırlı milli sporcu Kızılaslan, Türkiye şampiyonu oldu

07.05.2022 11:14
Diyarbakırlı milli sporcu Kızılaslan, Türkiye şampiyonu oldu

Sakarya'da düzenlenen Türkiye Ümit Genç ve U-21 Yaşaltı Karate Şampiyonası'nda 59 kiloda mücadele eden Diyarbakırlı milli sporcu Sena Kızılaslan, Türkiye Ümit Genç Kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.

Sakarya'da düzenlenen Türkiye Ümit Genç ve U-21 Yaşaltı Karate Şampiyonası'nda 59 kiloda mücadele eden Diyarbakırlı milli sporcu Sena Kızılaslan, Türkiye Ümit Genç Kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla başarısından dolayı Kızılaslan ve antrenörünü tebrik etti.

Spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini belirten Beyoğlu, şunları kaydetti.

"Gençlerin sporda başarılı olarak memleketimizin ismini zirveye taşımasını önemsiyoruz. Sena Kızılaslan kızımızın Türkiye şampiyonu olmak gibi son derece anlamlı olan bir başarıyı elde etmesi haklı bir sevinç meydana getirdi. Sporcumuzu en kalbi duygularımla tebrik ediyor, emek veren hocalarımıza da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluğu Başkanıma ve memleketime armağan ediyorum"

Açıklamada milli sporcu Kızılaslan'ın görüşlerine de yer verildi.

Diyarbakır'a bu sevinci yaşattığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Kızılaslan, spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'na teşekkür etti.

Kızılaslan, "Maddi ve manevi her zaman yanımızda yer alan Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'na ve kimliğini taşımakla gurur duyduğum memleketim Diyarbakır'a armağan olsun. Üzerimizde büyük emeği olan Mehmet Yazar, Ahmet Yazar ve Ayşe Meryem Yazar hocalarıma da çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milli takım ve Bağlar Belediyespor antrenörü Ahmet Yazar da, bu başarının ciddi bir emek ve özveri sonucu geldiğini belirtti.

Diyarbakırlı milli sporcu Kızılaslan, Türkiye şampiyonu oldu
Diyarbakırlı milli sporcu Kızılaslan, Türkiye şampiyonu oldu
Diyarbakırlı milli sporcu Kızılaslan, Türkiye şampiyonu oldu

YORUMLAR
500
Bağlar Belediyesi'nin milli sporcusu Sena Kızılaslan yeniden Türkiye şampiyonu oldu Bağlar Belediyesi'nin milli sporcusu Sena Kızılaslan yeniden Türkiye şampiyonu oldu 1800 sporcu tatamide şampiyon olmak için ter dökmeye başladı 1800 sporcu tatamide şampiyon olmak için ter dökmeye başladı

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Diyarbakırlı milli sporcu Kızılaslan, Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika


Son Dakika
11:44 Şahan Gökbakar'dan "vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na: Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü!
11:30 Bu anne tam 10 yıldır yoğun bakım kapısında çocuğunu bekliyor
11:17 Bakan Akar, sınırdan kaçak geçiş olmadığını savundu: Yalan görüntülerle dezenformasyon yapılıyor
11:14 6 masa sahaya iniyor: Liderler şehirleri paylaştı
11:06 Küçükçekmece'de kolonya şakasının sonu facia ile bitiyordu: Şakacı tekme tokat dayak yedi
10:54 Aynur Aydın'dan sınırları zorlayan itiraflar: Eski ve yeni sevgilimle tatile gitmek isterim
10:50 Fabrikadan çıktığı haliyle koruduğu 93 model Doğan'a şaşırtan fiyat!
10:33 Yaşlı adamın şüpheli ölümü: İpe asılı bulundu
10:30 Hadise ve Mehmet Dinçerler balayına gitti, paylaşımları olay oldu!
10:28 Türkiye halkı ekonomiyle ilgili ümidini yitirdi: Krizi ne Erdoğan ne hükümet ne de muhalefet çözebilir!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 11:57:52. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakırlı milli sporcu Kızılaslan, Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement