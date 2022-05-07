Diyarbakırlı milli sporcu Kızılaslan, Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

Sakarya'da düzenlenen Türkiye Ümit Genç ve U-21 Yaşaltı Karate Şampiyonası'nda 59 kiloda mücadele eden Diyarbakırlı milli sporcu Sena Kızılaslan, Türkiye Ümit Genç Kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla başarısından dolayı Kızılaslan ve antrenörünü tebrik etti.

Spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini belirten Beyoğlu, şunları kaydetti.

"Gençlerin sporda başarılı olarak memleketimizin ismini zirveye taşımasını önemsiyoruz. Sena Kızılaslan kızımızın Türkiye şampiyonu olmak gibi son derece anlamlı olan bir başarıyı elde etmesi haklı bir sevinç meydana getirdi. Sporcumuzu en kalbi duygularımla tebrik ediyor, emek veren hocalarımıza da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluğu Başkanıma ve memleketime armağan ediyorum"

Açıklamada milli sporcu Kızılaslan'ın görüşlerine de yer verildi.

Diyarbakır'a bu sevinci yaşattığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Kızılaslan, spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'na teşekkür etti.

Kızılaslan, "Maddi ve manevi her zaman yanımızda yer alan Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'na ve kimliğini taşımakla gurur duyduğum memleketim Diyarbakır'a armağan olsun. Üzerimizde büyük emeği olan Mehmet Yazar, Ahmet Yazar ve Ayşe Meryem Yazar hocalarıma da çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milli takım ve Bağlar Belediyespor antrenörü Ahmet Yazar da, bu başarının ciddi bir emek ve özveri sonucu geldiğini belirtti.