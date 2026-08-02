Bahattin Sofuoğlu: Dünya Şampiyonu Olmak İstiyorum - Son Dakika
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Bahattin Sofuoğlu: Dünya Şampiyonu Olmak İstiyorum

Bahattin Sofuoğlu: Dünya Şampiyonu Olmak İstiyorum
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Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki hedeflerini paylaşan Bahattin Sofuoğlu, şampiyonluk için çalışıyor.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, şampiyonluk hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını ve bir gün dünya şampiyonu olmak istediğini söyledi.

Dünya Superbike'daki ikinci sezonunda mücadelesini sürdüren Bahattin Sofuoğlu, Sakarya iline bağlı Akyazı'daki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde yaptığı antrenmanların ardından İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Sezonun ortasını geride bıraktıklarını ifade eden milli sporcu, Kenan Sofuoğlu'nun mentörlüğünde tempolu bir şekilde hazırlıklarına devam ettiklerini dile getirdi.

"Öğrenme hiçbir zaman bitmiyor"

Sezonun gidişatını ve yarış temposuna adaptasyon sürecini değerlendiren Bahattin Sofuoğlu, "Beklediğim gibi gidiyor. Şu an Dünya Superbike'da ikinci yılımızdayız. Sezonun ortasındayız. Şu ana kadar iyi işler yaptık. Bir şeyler öğrendik. Bu öğrendiklerimizle son kalan çeyrekte elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Açıkçası yarışın 22 tur olması Superbike'ın ilk yıllarında beni fazlasıyla zorluyordu. Daha sonrasında buna alışarak ve son yarışlarımda da daha iyi seviyelere getirerek bunu geliştirme fırsatı buldum. Burada yaptığım antrenmanlarda da bunun üzerine çalışıyorum. Öğrenme hiçbir zaman bitmiyor. Tabii ki alışıyorsun. Ufak bir dönemden sonra alışıyorsun, daha sonrasına öğrenme başlıyor ve bu öğrenme hiçbir zaman bitmiyor. Her insanda olduğu gibi öğrenme yaş ilerledikçe devam ediyor" diye konuştu.

"Düzlüğün fazla olduğu her pist beni zorluyor"

Motosikletinin teknik özelliklerine ve pist şartlarına değinen Sofuoğlu, "Şu anda yarıştığım motosiklet daha çok virajlarda ve frende avantajlı olmaya ağırlıklı. Düzlüğe geldiğimizde işler bizim için aynı olmuyor. Bu yüzden düzlüğün fazla olduğu her pist beni zorluyor. 'Şu an elinde olan kartları en iyi şekilde kullan' tarzında cümleleri her zaman Kenan Sofuoğlu'ndan duyarım. Bu kartlar yerine motosiklet oluyor" ifadelerini kullandı.

"Dünya şampiyonluğu hedeflerimden bir tanesi"

Kariyerindeki hedeflerden bahseden genç yarışçı, "Dünya şampiyonluğu, hedeflerimden bir tanesi. Öncelikle Superbike'da bir podyum hedefim var. Avrupa şampiyonu oldum ve o zaman şampiyon olacağım dememiştim. Şuanda da bunu demiyorum ama tabi ki olmak istiyorum. Hedeflerimden bir tanesi" açıklamasında bulundu.

"Burası evimizin arka bahçesi gibi"

Akyazı'daki pist ortamını ve takım ruhunu anlatan Sofuoğlu, "Çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Burası evimizin arka bahçesi gibi, Kenan Ağabey yıllar önce yaptı burayı. Hep beraber antrenman yapma, sohbet etme, berabere vakit geçirme fırsatı buluyoruz. Bunun her açıdan katkısı bize oluyor. Günümüzün çoğu zamanını burada geçiriyoruz. Nasıl insanlar işine gidiyorsa bizde burada hep beraber vakit geçiriyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bahattin Sofuoğlu: Dünya Şampiyonu Olmak İstiyorum - Son Dakika

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