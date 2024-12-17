Bahçeli, Buğlem Doğan\'ı tebrik etti

Spor

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yozgatlı genç sporcu Buğlem Doğan'ı tebrik ederek, başarısını ödüllendirdi. 29 Kasım'da Romanya'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda ikinci olan başarılı sporcu, Devlet Bahçeli tarafından makamında kabul edildi.

Genç sporcunun başarısından gurur duyduğunu ifade eden Devlet Bahçeli, "Buğlem Doğan'ı yürekten kutluyorum. Spor hayatında daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum" diyerek, Doğan'a başarı dileklerini iletti.

Ahmet Gün Spor Kulübü sporcusu olan Buğlem Doğan, kabul sırasında mutluluğunu dile getirerek, "Beni kabul ederek onurlandıran Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Onun desteği benim için çok kıymetli" dedi.

Ahmet Gün Spor Kulübü Başkanı Ahmet Gün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin nazik kabulünden dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Sporcularımıza olan bu destek, onları daha da motive ediyor. Sayın Bahçeli'ye teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - YOZGAT