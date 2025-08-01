Bahçelievler Belediyesi Gençlere 3 Bin 301 Bisiklet Dağıttı

Bahçelievler Belediyesi, gençleri spora teşvik etmek amacıyla başlattığı bisiklet dağıtımlarına aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın liderliğinde bugüne kadar 3 bin 301 bisiklet çocuk ve gençlere ulaştırıldı.

Bahçelievler Belediyesi'nin sağlıklı yaşam ve çevreci ulaşımı teşvik eden bisiklet dağıtım kampanyası büyüyerek devam ediyor. Bu kapsamda 33'üncü kez düzenlenen törende, kura ile belirlenen 100 gence daha bisikletleri teslim edildi. Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır törende yaptığı konuşmada, "Bahçelievler'de yaklaşık 150 bin çocuk ve genç var. Hedefimiz, her birinin bisiklete sahip olması. Bugün itibariyle toplam 3 bin 301 bisiklet dağıttık. Bu sayıya, Cumhuriyetimizin 101. yılına özel olarak 29 Ekim'de dağıttığımız 101 bisiklet de dahil" dedi.

Her ay 100 bisikletin dağıtıldığını ve kampanyanın kesintisiz sürdürüleceğini belirten Başkan Bahadır, "Çocuklarımız spor yapsın, büyüklerimiz hareket etsin istiyoruz. Artık insanlar daha uzun yaşıyor ama sağlıklı yaş almak önemli. Bisiklet bu açıdan hem vücudumuza faydalı hem de doğaya. Bu yüzden bisiklet dağıtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında bisikletle birlikte güvenli sürüş için kask da hediye ediliyor. Başkan Bahadır, bu ayrıntıya özellikle dikkat çekerek, "Kask takmak hayati bir konu. Bisikletle birlikte mutlaka kask da veriyoruz. Lütfen bu detayı önemseyelim" diye konuştu.

Bahçelievler Belediyesi'nin örnek projelerinden biri haline gelen bisiklet dağıtımları, özellikle aileler ve gençler tarafından büyük ilgi görüyor. Proje, hem sağlıklı nesillerin yetişmesine hem de çevre bilincinin artmasına katkı sağlıyor. Dağıtımlar kura yöntemiyle yapılırken, kuralara başvuru koşulları da oldukça basit. Bahçelievler'de ikamet eden vatandaşlar, belediyenin ve Dr. Hakan Bahadır'ın sosyal medya hesaplarından her ay duyurulan çekilişe katılabiliyor. Çekilişe katılmak için ilgili paylaşımı beğenmek, yorum kısmına iki arkadaşını etiketlemek ve daha önce belediyeden bisiklet kazanmamış olmak yeterli. - İSTANBUL