Bahçeşehir Koleji, Avrupa'da kupa için avantaj arıyor - Son Dakika
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Bahçeşehir Koleji, Avrupa'da kupa için avantaj arıyor

19.04.2022 10:06
Bahçeşehir Koleji, Avrupa'da kupa için avantaj arıyor

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında yarın İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında yarın İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Unipol Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.

Turnuvanın çeyrek finalinde Portekiz'in Sporting, yarı finalinde ise Hollanda'nın ZZ Leiden takımını eleyen Bahçeşehir Koleji, adını finale yazdırmıştı.

İki maç üzerinden yapılacak finalde rövanş, 27 Nisan Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

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Bahçeşehir Koleji, basketbol, Portekiz, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji, Avrupa'da kupa için avantaj arıyor - Son Dakika


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