Bahçeşehir Koleji Balsa Koprivica'yı Transfer Etti

Bahçeşehir Koleji, 25 yaşındaki Sırp basketbolcu Balsa Koprivica'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2021 NBA Draftı'nda Charlotte Hornets tarafından seçilen ve 2021 yılından beri Partizan forması giyen Sırp uzun ile 2025-2026 sezonu için anlaşma sağladık." ifadesi kullanıldı.
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