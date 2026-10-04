Bahçeşehir Koleji, Glint Çayırova Belediyesi'ni deplasmanda 84-76 mağlup etti - Son Dakika
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Bahçeşehir Koleji, Glint Çayırova Belediyesi'ni deplasmanda 84-76 mağlup etti

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Bahçeşehir Koleji, Glint Çayırova Belediyesi\'ni deplasmanda 84-76 mağlup etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, Glint Çayırova Belediyesi'ni 84-76 mağlup etti. Bahçeşehir'de Williams 20 sayı ve 15 ribauntla double-double yaparken Çayırova'da Crawford 27 sayıyla en skorer oldu.

SALON: Çayırova Kapalı Spor

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Özge Şentürk Bayraktar, Kerem Yılmaz

GLİNT ÇAYIROVA BELEDİYESİ: Crawford 27, Sulaimon 16, White Jr. 13, Brooks 8, Simmons 7, Sokolowski 3, Gallinat 2, Canberk Kuş, Karal Özmızrak, Gani Erdi Gülaslan, Enes Berkay Taşkıran

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Williams 20, Flynn 14, Cavanaugh 13, Kenan Sipahi 12, Reed 7, İsmet Akpınar 6, Inglis 5, Furkan Haltalı 5, Ponitka 2, Mike

1'İNCİ PERİYOT: 23-27

DEVRE: 45-59

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-71

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Çayırova Belediyesi ile Bahçeşehir Koleji, Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 27-23 önde tamamlayan Bahçeşehir Koleji, ikinci periyotta hücumdaki etkinliğini artırdı. Bu bölümde 32 sayı üreten konuk ekip, Glint Çayırova Belediyesi'nin 21 sayısına karşılık vererek soyunma odasına 59-45 önde gitti.

Üçüncü periyotta toparlanan Glint Çayırova Belediyesi, bu bölümde 21-12'lik üstünlük sağlayarak farkı 6 sayıya indirdi. Son çeyreğe Bahçeşehir Koleji'nin 71-65 üstünlüğüyle girildi. Final periyodunda da rakibine karşı üstünlüğünü koruyan konuk ekip, 13-11'lik çeyrek skorunun ardından parkeden 84-76 galip ayrıldı.

WILLIAMS'TAN DOUBLE-DOUBLE

Bahçeşehir Koleji'nde Trevion Williams, 20 sayı ve 15 ribauntla double-double yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Malachi Flynn 14 sayı ve 5 asist, Tyler Cavanaugh 13 sayı, Kenan Sipahi ise 12 sayı ve 4 asistle mücadele etti. Glint Çayırova Belediyesi'nde ise Jordan Crawford 27 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Rasheed Sulaimon 16 sayı üretirken, Fabian White Jr. 13 sayı ve 9 ribauntla oynadı.

Kaynak: DHA
BahçeşehirSigortaTürkiyeSporSon Dakika

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