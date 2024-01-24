 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bahçeşehir Koleji, Legia Varşova'yı mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bahçeşehir Koleji, Legia Varşova'yı mağlup etti

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur L Grubu dördüncü maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı 77-66 yenerek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

Bahçeşehir Koleji, Legia Varşova\'yı mağlup etti
24.01.2024 - 23:05,
Abone Ol

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur L Grubu dördüncü maçında konuk olduğu Polonya temsilcisi Legia Varşova'ı 77-66 yendi.

Başkent Varşova'daki Bemowo Spor Salonu'nda yapılan müsabakaya iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, rakibinin oyunda denge kurmasına engel olamadı. İlk çeyreği 14-12 önde tamamlayan kırmızı-lacivertli takım, devre arasına da 33-24 önde girdi.

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan İstanbul temsilcisi, üçüncü periyodunu 64-42 önde bitirdi. Son çeyrekte ev sahibi ekibin geri dönüş çabasına rağmen üstünlüğünü koruyan Bahçeşehir Koleji, 77-66 galip geldi.

Kırmızı-lacivertlilerde Cavanaugh 20, Scrubb ve Boutsiele 14'er, Egehan Arna 9, Bouteille 7, Berkay Candan ile Arca Tuluoğlu beşer, Can Maxim Mutaf ise 3 sayıyla mücadele etti.

Polonya temsilcisinde 22 sayı üreterek maçın en skoreri olan Vital'in performansı mağlubiyeti önlemedi.

Grupta oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanan Bahçeşehir Koleji, liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Haftaya ikinci sırada giren Legia Varşova ise 2. kez mağlup oldu.

Grupta iki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Bahçeşehir Koleji, 100-90'lık skorla kazanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Legia Varşova, basketbol, Polonya, Basketbol, Maç Sonucu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji, Legia Varşova'yı mağlup etti - Son Dakika


01:11
Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47
Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25
Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47
''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16
Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15
Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde

Son Dakika
01:11 Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47 Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25 Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47 ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16 Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15 Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı için ABD Başkanı Biden devrede: Kongreye mektup gönderdi
22:13 İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 06:05:31. #1.13#
SON DAKİKA: Bahçeşehir Koleji, Legia Varşova'yı mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement