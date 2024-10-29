Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 6. hafta maçında yarın Polonya'nın Trefl Sopot ekibini konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
İstanbul temsilcisi, grupta ilk 5 maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet elde ederek ilk sırada yer alırken henüz maç kazanamayan Trefl Sopot, son sırada bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Bahçeşehir Koleji, Trefl Sopot'u Ağırlıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?