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Bahreyn Grand Prix'si, 2036'ya kadar Formula 1'de - Son Dakika

Bahreyn Grand Prix'si, 2036'ya kadar Formula 1'de

11.02.2022 22:46
Bahreyn Grand Prix'si, 2036'ya kadar Formula 1'de

Bahreyn Grand Prix'si, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2036'ya kadar yer almaya devam edecek.

Bahreyn Grand Prix'si, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2036'ya kadar yer almaya devam edecek.

Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Bahreynli yetkililerle yeni bir anlaşma imzalandığı belirtildi.

Bahreyn Uluslararası Pisti'nin ev sahipliği yaptığı yarışın, en az 2036'ya kadar Formula 1'de yer alacağı kaydedildi.

Etap sayısı rekorunun (23) kırılacağı Formula 1'de 2022 sezonu, 20 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak ve 20 Kasım'da Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.

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Dünya Şampiyonası, Grand Prix, Formula 1, Bahreyn, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bahreyn Grand Prix'si, 2036'ya kadar Formula 1'de - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bahreyn Grand Prix'si, 2036'ya kadar Formula 1'de - Son Dakika
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