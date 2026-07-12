Bakan Bak: 15 Temmuz'da Millet İradesi Tüm Dünyaya Gösterildi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde Türk milletinin iradesine müdahale edilemeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile 15 Temmuz Derneği iş birliğinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden şehitler anısına düzenlenen 15 Temmuz Bisiklet Turu'na katıldı.

"Milli irade için pedallıyoruz" sloganıyla Taksim Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bisikletle giden Osman Aşkın Bak, Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçtiğini aktaran Bakan Bak, "15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara koşarak ülkemizin yaşadığı hain darbe girişimine karşılık verdi. Yurt dışındaki manşetlerde, 'Türkler tankları parçaladı' diye yazdılar. Milletin iradesi, kalkışmaya yeltenen tankları, silahları ve uçakları parçaladı. Milletin iradesine hiç kimse yön çizemez. Aziz Türk milleti, 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya, 'Bizi kimin yöneteceğine biz karar veririz. Bunun dışında darbeleri, yönlendirmeleri ve kuklaları kabul etmeyiz.' dedi. 253 vatandaşımızın şehit düştüğü, 2 bin 800 gazi olduğu bu gecede milletimiz bayrağın inmeyeceğini, ezanın susmayacağını tüm dünyaya anlattı." diye konuştu.

Millet iradesinin FETÖ ile dış bağlantılarının hesaplarını boşa çıkardığına değinen Bak, "FETÖ, devletin pek çok birimine sızarak bu darbe girişimini dışarıdaki ortaklarıyla planladı. Ancak bu milletin iradesini, vatanına olan sevgisi ve özgürlüğüne olan düşkünlüğünü hesap edemediler. Dış örgütler, 40 yıl beslerler, 4 dakika kullanırlar. Bu hainleri de 4 dakika kullanmak için 40 yıl beslediler. Düğmeye basmalarına rağmen başaramadılar. Sonra da 'Bizim çocuklar başaramadı' dediler. Aziz milletimiz ise 'Bizim çocuklar başardı, hainleri ezdi' diyerek Türk insanının gücünü, iradesine kimsenin el uzatamayacağını tüm dünyaya gösterdi." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, 15 Temmuz'u gelecek nesillere aktarmayı bir görev bildiklerini vurgulayarak, "Tüm faaliyetlerimizde şanlı Kurtuluş Savaşı gibi 15 Temmuz'daki zaferi de gençlerimize anlatıyoruz. Amacımız bu şanlı destanı unutturmamak ve tüm dünyaya tekrar tekrar hatırlatmak. Tüm dünyaya, 'Biz çılgın Türkleriz. Bizi kimse esir alamaz, bayrağımızı kimse indiremez, ezanımızı susturamaz.' mesajı veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın o geceki dik duruşu, halkına olan inancı, milletimizin de hainlere ve darbecilere prim vermemesi, meydanları onlara dar etmesi, tankları parçalaması, özgür iradeyi ortaya koyması bizleri gururlandırıyor. Böyle bir milletin mensubu ve hizmetkarı olduğum için büyük mutluluk duyuyorum. Bu organizasyona katılan ve yolda bizi kornalarıyla selamlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 15 Temmuz destanı ilelebet yaşayacaktır. Bunun için de o geceyi gençlerimize anlatmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.