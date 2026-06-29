Bakan Bak, A Millilerin Antrenmanını İzledi - Son Dakika
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Bakan Bak, A Millilerin Antrenmanını İzledi

Bakan Bak, A Millilerin Antrenmanını İzledi
29.06.2026 23:20
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, A Milli Basketbol Takımı'nın antrenmanını takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemelerinde oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdüren A Milli Basketbol Takımı'nın antrenmanını takip etti.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Basketbol Takımı, BJK Akatlar Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdürüyor. Ay-yıldızlılar, Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yaklaşık iki saat süren bir antrenman gerçekleştirdi. Millilerin antrenmanını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleri takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Osman Aşkın Bak, Etkinlikler, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Bak, A Millilerin Antrenmanını İzledi - Son Dakika

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