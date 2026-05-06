Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3'te şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş Tüpraş'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.
Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3'ün finalinde, İspanyol ekibi Deportivo Amivel'i 106-99 yenerek şampiyon olan Beşiktaş Tüpraş'ı canıgönülden tebrik ediyorum. Kazandığı şampiyonlukla bizleri gururlandıran siyah-beyazlı temsilcimizin başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Beşiktaş Tüpraş'ın başarılarının devamını diliyorum."
Son Dakika › Spor › Bakan Bak'tan Beşiktaş Tüpraş'a Tebrik - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?